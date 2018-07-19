Нью-Йорк, США, 19 июля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Компания Amazon выпустит сериал на основе иллюстраций Саймона Столенхага — художника из Швеции, который рисует различные фантастические пейзажи. Об этом 18 июля сообщил портал The Verge.

Цитата из видео «Simon Stalenhag» (patris lumumba) Кадр из видео Саймона Столенхага

Сериал Tales From the Loop будет состоять из восьми эпизодов, его производством Amazon будет заниматься совместно со студией Fox 21 TV. Должность продюсера и шоураннера займёт Натаниэл Халперн, известный по своей работе над сериалом «Легион». Он также будет снимать пилотный эпизод соместно с Мэттом Ривзом («Планета обезьян: Война»).

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Работы Столенхага часто посвящены теме антиутопии, в которой существуют гигансткие роботы, странные сооружения и огромные космические корабли, каким-то образом оказавшиеся на Земле. Каждая работа художника содержит в себе загадку.