Москва, 19 июля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Впервые в истории России рост пенсий в два раза превысит уровень инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В 2019 году, по нашим расчетам, увеличение пенсий — эта 1 тыс. рублей в среднем, 12 тыс. рублей в год будет означать индексацию всей пенсии в районе 7%, не ниже 7%. Прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%. Это означает, что реальная индексация пенсий произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции — такого не было никогда в истории Российской Федерации, прошу на это обратить внимание», — сказал министр в Госдуме.

По его словам, в планах министерства в следующие периоды в течение последующих лет до 2024 года предполагается выйти на пенсии в размере около 20 тыс. рублей.