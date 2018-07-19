Ярославль, 19 июля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области на 1 июля 2018 года составил 39,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января на 3,6 млрд. Такие данные приводит официальный сайт Минфина РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За прошедшие полгода изменилась и структура государственного долга. Бюджетные кредиты увеличились с 15,3 до 20 млрд рублей. Объем задолженности по ценным бумагам региона, напротив, снизился с 19,1 до 17,5 млрд. Немного выросла и сумма долгов по коммерческим кредитам — с 1,6 до 2,1 млрд. В целом их доля значительно ниже, чем за ряд предыдущих лет, что связано с политикой замещения коммерческих кредитов бюджетными в рамках соглашения региона с Минфином России.

Между тем остановить рост госдолга либо начать его снижение региональным властям пока не удается. В Центральном федеральном округе Ярославская область по объему госдолга держится на втором месте после Московской области.

Отношение между госдолгом и бюджетом является довольно высоким, но не критичным. Доходы бюджета региона в 2018 году должны составить 65,1 млрд рублей, таким образом госдолг на данный момент составляет 61% от запланированных доходов.