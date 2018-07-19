Чебоксары, 19 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии определено восемь неблагополучных пунктов по гриппу птиц, продолжается клинический осмотр поголовья в других районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Fsvps.ru Контрольно-пропускной пункт в Чувашии

По данным ведомства, на территории Чувашии зарегистрировано девять эпизоотических очагов, определено восемь неблагополучных пунктов по высокопатогенному гриппу птиц (тип А подтипа Н5). Грипп птиц выявлен на территории Батыревского, Комсомольского, Яльчикского, Цивильского, Ибресинского и Красночетайского районов. Во всех очагах заболеваемости введены ограничительные мероприятия (карантин).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в неблагополучных пунктах Батыревского и Комсомольского районов сегодня, 19 июли, начали изымать домашнюю птицу и птицеводческую продукцию. Птицы будут убиты, их трупы сожгут. Гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам возмещать ущерб будут из расчёта 55,6 рублей за килограмм птицы в живом весе, 29,7 рублей за 10 штук яиц.

В угрожаемых зонах и зонах наблюдения ведётся контроль за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил, направленных на охрану мест содержания птиц от заноса инфекции. Также проводится подворный обход с проведением клинического осмотра птиц, организован отбор проб крови для мониторинговых исследований. В ведомстве отмечают, свободная реализация птиц и птицеводческой продукции не установлено.

«Владельцами обеспечено содержание домашней птицы в условиях, исключающих контакт между другими видами птиц, в том числе с дикой водоплавающей птицей. Всего инспекторы посетили 34 двора в девяти населенных пунктах Батыревского и Комсомольского районов, провели клинический осмотр 827 голов птиц, в целях мониторинга отобрали 54 пробы, что составляет 7%», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц был установлен на отдельных территориях посёлка Ибреси Ибресинского района, в деревне Черепаново Красночетайского района, в посёлке Молодежный и юго-западной части Цивильска Цивильского района, в восточной части села Яльчики Яльчикского района.