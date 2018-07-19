Белгород, 27 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Гранаты Ф-1 времён Первой мировой войны обнаружены в ходе земляных работ в поселке Новосадовый-41 вблизи Белгорода, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

31.mchs.gov.ru Гранаты

На предметы, напоминающие гранаты, наткнулись рабочие при прокладке траншеи под водопровод. Они вызвали взрывотехников, которые подтвердили, что находками оказались старинные боеприпасы. В общей сложности с помощью металлодетектора была обнаружены и извлечена из земли 441 граната Ф-1 времён Первой мировой войны.

Снаряды вывезли на специальный полигон и ликвидировали.