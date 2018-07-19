Чита, 19 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Семья Прозоровых после наводнения в Чите (Забайкальский край) лишилась абсолютно всего: 9 июля вышедшая из берегов Читинка попросту смыла дом и половину участка с хозяйственными постройками. Теперь пострадавшие вынуждены жить в палатке над обрывом — охранять уцелевшее имущество и ждать помощи. Подробности сообщает zab.tv.

Цитата их видеосюжета «Заб.ТВ» Река Читинка уничтожила дом забайкальцев в кооперативе «Биофабрика»

«У нас там был сеновал с сеном. Компрессор стоял. Баня летняя стояла. Постройки для скота, где скот жил. Снизу моет — оно падает всё. Упала зимняя баня. Упал зимний гараж. Упал бабушкин дом», — перечисляет потери Марина Прозорова.

Цитата их видеосюжета «Заб.ТВ» Река Читинка уничтожила дом забайкальцев в кооперативе «Биофабрика»

Говорит, что там, где стоял дом, остались только две стены от зимнего гаража, а сарай вместе с курицами и поросятами унесло течением. Прохоровы говорят, что потеряли всякую надежду и веру — помощи от МЧС и властей города нет никакой. Вот уже почти неделю Марина вместе с мужем и мамой ночуют в палатке и ждут очередной беды.

И сегодняшней ночью она вновь вернулась: после ночи дождей траншея, которую заблаговременно выкопали жители кооператива «Биофабрика», опасаясь нового наводнения, не выдержала напора реки. Подтопления в посёлке возобновились.

Цитата их видеосюжета «Заб.ТВ» Разрушенный наводнением дом в читинском кооперативе

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение пришло в Забайкалье 8 июля, а в ночь на 10 июля одну из самых страшных ночей пережили жители Читы. Вышедшая из берегов река затопила значительные территории и разрушила мосты. По предварительным данным, ущерб от наводнения в крае уже превысил один миллиард рублей.