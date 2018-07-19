Томск, 19 июля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Ситуация со сдачей в аренду томской тайги китайцам получила огласку. О «китайской угрозе» бесценному сибирскому лесу в выпуске программы «Бесогон» рассказал российский кинорежиссёр Никита Михалков.

Исаак Левитан. Порубка. 1898

В частности, он напомнил, ссылаясь на местные СМИ, что в декабре 2017 года ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» стало победителем аукциона и получило право арендовать 137 тысяч га тайги в Томской области сроком на 49 лет. Стоимость аренды составила 1 260 000 000 рублей, то есть всего 16 рублей за гектар в месяц. При этом 1,26 млрд рублей — это порядка $20 млн, столько стоит, например, одна элитная яхта:

«Чуть больше миллиарда (рублей) за густую тайгу с ценнейшими породами древесины, от которой вскоре останутся одни пни».

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По словам Михалкова, специалисты оценили стоимость этого объёма в сумму от 200 до 300 млрд рублей.

В выпуск программы кинорежиссёр вставил видео, снятое в Томской области. На видео видны десятки комбайнов для рубки леса. Автор ролика утверждает, что это китайские комбайны. Он делает вывод:

«Леса, наверное, в Томской области больше не будет».

«Спасибо, китайцы, вы нас научите работать, но работать уже будет не с чем», — резюмировал автор видео.

18 июля в эфире телеканала «Томское время» ситуацию вокруг сдачи в аренду леса прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В пресс-службе областной администрации ИА REGNUM сообщили, что Жвачкин написал письмо кинорежиссёру, в котором «познакомил его с реальной ситуацией в сфере лесных отношений в регионе». В письме губернатор утверждает, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда определяется ставкой, утверждаемой правительством России:

«С 1 января 2018 года по закону мы не имеем права устанавливать первоначальную цену на аукционах выше федеральных ставок. До этого цены на аренду леса в Томской области были до десяти раз выше, чем в среднем по России. Мы написали свой протест против этого закона. Я уже встречался с новым министром природных ресурсов, который тоже со мной согласен. Но как только мы подняли эту проблему — она к нам возвращается бумерангом. Да не мы эту цену ставим!»

Кроме того, Сергей Жвачкин заявил, что регион получает «основные деньги» не от аренды леса, а от его переработки:

«Есть старая английская притча про два способа стричь овцу. Первый — по чуть-чуть, но десятилетиями, и второй — снять шкуру за раз. Так вот, с территории Томской области в последние годы мы практически прекратили вывоз круглого леса: в прошлом году «кругляк» составил всего 0,2% от общего объёма лесозаготовок».

Отвечая Михалкову, Жвачкин указал на то, что в 2017 году томские переработчики леса произвели продукции на 10 миллиардов рублей, при этом создавались новые рабочие места, уплачивались налоги и так далее. Также он подчеркнул, что освоением лесов Томской области занимаются не только компании из КНР. Крупнейшим покупателем продукции из томской древесины он назвал не Китай, а Узбекистан.

В завершении Жвачкин заявил, что в Томской области, «не нарушая природный баланс», можно заготавливать 38 миллионов кубометров леса в год:

«Однако через аукционы передали право на заготовку всего 8 миллионов. Но даже из этого объёма заготавливаем только пять».

Томский губернатор убеждён, что если не рубить лес, то «он будет гореть, гибнуть»:

«У нас в прямом смысле зеленое море тайги, которое ждёт хорошего рачительного хозяина».

Между тем информация о сдаче в аренду китайцам томской тайги за бесценок вызвала в регионе и за его пределами огромный общественный резонанс. И под угрозой — не только томские леса. В интернете создаются петиции против вырубки лесов Сибири и Дальнего Востока китайскими предпринимателями.

Известно, что в число 15 крупнейших российских регионов-лесозаготовителей входит не только Томская область, но и Красноярский край. А лидирует в этом списке Иркутская область, где в 2017 году, по информации экологов, вырубили больше всего леса.

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Напомним, в июле ситуацию вокруг томского леса прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он обрушился на томского губернатора с резкой критикой, заявив, что «через пять лет его (губернатора) снимут», а китайцы за это время вывезут огромное количество леса.

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