Ярославль, 19 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области установили персональную ответственность для чиновников за показатели уровня социально-экономического развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ответственные лица должны обеспечить максимальные темпы роста в своей сфере «в целях достижения наивысшей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области».

Таким образом, теперь все жители Ярославской области знают, кто несет персональную ответственность за суммарный коэффициент рождаемости, — это заместитель председателя регионального правительства Юрий Селезнев. Он же отвечает и за ожидаемую продолжительность жизни при рождении, и за долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

А вот другой вице-премьер регионального правительства — Виталий Ткаченко — будет персонально виноват, если провалят такие показатели, как количество дней с нарушением снабжения водой, теплом и электричеством в среднем на одного жителя, долю утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов в регионе, долю нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод.

Он же лично отвечает за дороги.

Заместитель председателя правительства Екатерина Троицкая отвечает за доходы населения, а также за их отношение, за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг.

В случае если повысится уровень преступности, персонально ответит заместитель председателя правительства Андрей Шабалин, собственно, ему же придется отдуваться и за оценку ярославцами деятельности властей.

На удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания навалятся сразу три зампреда.