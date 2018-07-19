Санкт-Петербург, 19 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Утром 19 июля в Невском районе Санкт-Петербурга воспламенился и полностью сгорел рейсовый автобус-«гармошка». К счастью, люди успели покинуть салон до того, как его охватило пламя.

Https://vk.com/spb_today Горящий автобус (цитата сайта «ДТП и ЧП")

«На проспекте Обуховской Обороны, напротив проходной завода сгорел рейсовый автобус. Пожарные буквально прилетели, но автобус уже почти полностью сгорел», — сообщали очевидцы случившегося в соцсетях.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании автобуса на Обуховской Обороны, у дома 243 поступило в 07:18.

«Горел автобус по всей площади. В 07:28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в Главке МЧС, уточнив, что на месте работали десять пожарных на двух единицах техники.

Судя по фотографиям с места ЧП, у автобуса загорелся моторный отсек, после чего огонь охватил весь корпус автобуса.