Нью-Йорк, США, 19 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Компания Netflix выложила в сеть первые кадры четвёртого сезона сериала «Нарко». В продолжении шоу действие перенесётся из Колумбии в Мексику. Фотографии были публикованы 18 июля на портале Deadline.

Цитата из сериала «Нарко» реж Гильермо Наварро, Андрес Байс. 2018. Колумбия, США Первые кадры из нового сезона «Нарко»

На них зрители могут видеть Майкла Пенья и Диего Луна. Последний сыграет наркобарона Мигеля Анхель Феликс Гальярдо (картель Гвадалахары). Пенья исполнит роль Кики Камарена — тайного агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA), который будет собирать ценную информацию о картеле. Согласно синопсису, персонаж Пенья не сможет оценить должным образом сложность системы, построенной Гальярдо.

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Напомним, сериал «Нарко» выходит на Netflix с августа 2015 года. Первые два сезона шоу рассказывали о жизни наркобарона Пабло Эскобара и о том, как он создавал известный Медельинский кокаиновый картель.