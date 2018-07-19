Netflix опубликовал первые кадры продолжения сериала «Нарко»
Нью-Йорк, США, 19 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Компания Netflix выложила в сеть первые кадры четвёртого сезона сериала «Нарко». В продолжении шоу действие перенесётся из Колумбии в Мексику. Фотографии были публикованы 18 июля на портале Deadline.
На них зрители могут видеть Майкла Пенья и Диего Луна. Последний сыграет наркобарона Мигеля Анхель Феликс Гальярдо (картель Гвадалахары). Пенья исполнит роль Кики Камарена — тайного агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA), который будет собирать ценную информацию о картеле. Согласно синопсису, персонаж Пенья не сможет оценить должным образом сложность системы, построенной Гальярдо.
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Напомним, сериал «Нарко» выходит на Netflix с августа 2015 года. Первые два сезона шоу рассказывали о жизни наркобарона Пабло Эскобара и о том, как он создавал известный Медельинский кокаиновый картель.