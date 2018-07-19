Вашингтон, 19 июля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes возглавил клуб по американскому футболу «Даллас ковбойз». Об этом сообщается на сайте издания.

(сс) Themeplus Шлем с логотипом «Даллас ковбойз»

Отмечается, что за год стоимость клуба возросла на $600 млн, и теперь клуб стоит $4,8 млрд. «Даллас» сохранил лидерство в рейтинге.

Следом за «Далласом» идут три футбольных клуба — «Манчестер Юнайтед» ($4,12 млрд), «Реал» ($4,09 млрд) и «Барселона» ($4,064 млрд). Причём «МЮ» поднялся в этом году с третьего места на второе, «Реал» — с пятого на третье, а «Барселона» так и осталась на четвёртом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» второй год подряд признан самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.

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