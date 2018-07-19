Менло-Парк, США, 19 июля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Facebook не намерен удалять сообщения об отрицании Холокоста. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг. При этом он добавил, что сам считает отрицание массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны «глубоко оскорбительным» и абсолютно «не намеревался защищать намерения людей, которые это отрицают».

Холокост. Германия

"Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что думаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они делают это намеренно», — сказал Цукерберг в интервью информационному ресурсу Recode. При этом он добавил, что всем людям свойственно ошибаться.

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«И, конечно, если пост пересекает черту в пропаганде насилия или ненависти против определенной группы, он будет удален», — заявил основатель соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года за отрицание Холокоста Берлинский суд приговорил 88-летнюю жительницу Северного Рейна — Вестфалии Урсулу Хафербек к шести месяцам тюремного заключения. Женщина публично заявила, что Холокоста не было. Она также отрицала существование газовых камер на территории концентрационного лагеря Освенцим, заявляя, что в этом факте нет ничего истинного.