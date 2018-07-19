Чита, 19 июля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В Чите из-за прошедшего ночью 19 июля ливня вновь подтопило дома кооператива «Биофабрика»: заблаговременно выкопанная местными жителями траншея не помогла, вода ее заполнила и перешла на участки, сообщает zab.ru.

Цитата с видео очевидцев затопления кооператива «Биофабрика» Наводнение возобновилось в читинском кооперативе «Биофабрика»

«Сейчас несколько домов подтоплены, в некоторых дворах уровень воды поднялся до пояса взрослому человеку», — сообщила Заб.ру одна из местных жительниц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло в ночь на 8 июля. После месяца проливных дождей затопленными оказались населённые пункты семи территорий региона. Но только когда большая вода подошла к Чите, власти объявили режим ЧС. В ночь на 19 июля дожди возобновились и принесли новые разрушения дорожной инфраструктуры, приусадебных участков и домов. Ущерб от наводнения уже превысил один миллиард рублей.