Берлин, 19 июля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Европа вновь должна поверить в свои силы на фоне разлада с США, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом он заявил в интервью изданию Passauer Neuen Presse.

ЕС. Германия

«Несомненно, он создает для нас риски тем образом, каким он ведет политику», — сказал Штайнмайер о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, из этого европейцы должны сделать следующий вывод: «Если положение вещей действительно таково, и мы не можем изменить господина Трампа, значит, пришло время для новой европейской уверенности в себе».

Напомним, европейская пресса и лидеры ведущих стран Евросоюза (ЕС) очень скептично восприняли критику в адрес ЕС со стороны Трампа на саммите НАТО и последующую его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Из этого многие сделали вывод, что в период президентства Дональда Трампа союз Брюсселя с Вашингтоном практически невозможен.