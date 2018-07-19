Вашингтон, 19 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично несёт «персональную» ответственность за «вмешательство» в американские выборы 2016 года. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, пояснив, что Путин является лидером страны, которую Вашингтон обвиняет в причастности к вмешательству в электоральный процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Трамп о вмешательстве России в выборы: Меня не так поняли

«Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США — прим. ИА REGNUM ). Так что, конечно, как лидера страны его нужно считать ответственным, да, вы могли бы считать его ответственным», — сказал президент США.

При этом американский лидер подтвердил, что доверяет заключению разведслужб США о причастности России к вмешательству в выборы, а также считает правдивой оценку директора национальной разведки страны Дэна Коутса о наличии вероятной угрозы вмешательства со стороны Москвы в выборы в конгресс в конце осени 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что нет оснований не верить российской стороне, которая утверждает, что не вмешивалась в выборы главы Белого дома в 2016 году. За такую позицию глава Белого дома подвергся резкой критике со стороны обеих партий парламента США. После этого американский лидер заявил, что его не так поняли, что он имел в виду, что Москва «могла вмешаться» в выборы президента США в 2016 году и что выводы американской разведки верны и он им «всецело» доверяет.