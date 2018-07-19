Абакан, 19 июля, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Жители Хакасии пожаловались на дым от горящей под Абаканом свалки. Жалобу в соцсетях оставили жители дач на Подсинем.

Скриншот со страницы News_khakassia в Instagram Жители Хакасии жалуются на дым от горящей свалки

«Пятые сутки все затянуто дымом и пахнет гарью. Ночью спать невозможно, просыпаемся от кашля. Здесь живёт очень много людей, в том числе и дети, а мы этим опасным дымом дышим. Я понимаю, денег нет и т. д. Но хотя бы организовали что-либо. Ведь в бюджете должны быть предусмотрены средства на случай ЧС или что-то в этом роде, есть комиссии по ЧС, МЧС и противопожарная служба, в конце концов!», — такое сообщение появилось 18 июля в группе News_khakassia в Instagram. Люди утверждают, что обращались к властям, однако «никакой реакции» не последовало.

Комментирующие подчёркивают, что свалку обещали ликвидировать весной, но этого не произошло.

Люди, которые живут недалеко от горящей свалки, не только страдают от едкого дыма, но и опасаются, что при сильном ветре пламя сможет добраться до их домов. Местные массмедиа пишут, что всё вокруг затянуто белой пеленой, пахнет гарью.

«Мы задыхаемся. Дома копоть, ночью просыпаемся от кашля», — цитирует газета «Хакасия» жительницу дач.

Между тем, как сообщает на своей странице в соцсети глава Хакасии Виктор Зимин, республика определилась с региональным оператором, который будет ликвидировать отходы во всех пяти территориальных зонах региона:

«Им стала компания «Аэросети-2000». В её обязанности будет входить сбор, транспортировка, переработка и захоронение мусора, а также предотвращение появления нелегальных свалок. Компания сейчас готовит внедрение системы, которая сделает возможным электронное слежение за перевозкой мусора».

Кроме того, Зимин пишет, что жители Хакасии жалуются ему на свалки в разных районах. Глава региона утверждает, что работа по ликвидации ведётся:

«На этот раз в Усть-Абаканском районе. Жители написали, что несанкционированная свалка вблизи аала Сапогов разрастается и постоянно горит. Дал поручение ликвидировать её до начала следующей недели».