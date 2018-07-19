Чита, 19 июля, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Стена дождя, пришедшая в Забайкалье в ночь на 19 июля, принесла тонущему Забайкалью новые беды. По свидетельству очевидцев, поплыли Дульдургинский район и Агинский Бурятский округ Забайкальского края.

Александр Алтаев ИА REGNUM Вторая волна наводнения в Забайкалье. Агинск

В частности, тревожные новости поступили из села Таптанай: сильный ливень подтопил дома и приусадебные участки, потребовалась эвакуация местных жителей.

Цитата из видео очевдца Вторая волна наводнения в Забайкалье. Амитхаши: дорога к нему превратилась в реку

Также известно о затоплении посёлка Амитхаши: дорога к нему превратилась в реку.

«Чего ждал и не дождался со вчерашнего дня, так это того, что придёт на телефон ЭМЧЕЭСКА, предупреждающая о разрушении основного моста на Алханай и о том, что Дульдургинский район отрезан от Агинска и Читы. Что ехать туда не рекомендуется», — известил местный общественник Дмитрий Плюхин на своей станице в facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводок в Забайкальский край пришёл 8 июля после месяца дождей. Реки вышли из берегов и потопили населённые пункты в семи районах края.