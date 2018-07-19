Якутск, 19 июля, 2018, 06:07 — ИА Регнум. В Якутии два лесных пожара близко подошли к селу Люксюгюн в Кобяйском районе. Людей пока не эвакуируют, но наготове в населённом пункте стоят пожарная машина с бригадой и трактор с ёмкостью, наполненной водой, рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы села Люксюгюн Алёна Дьяконова.

Лесной пожар

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«Всё под контролем, самолёт Бе-200 работал два дня и сегодня тоже работает. На тушении одного пожара задействовано три трактора, 5 единиц автомобилей УАЗ, 4 моторные лодки. На тушение второго пожара (со стороны села Тыйя) используется УАЗ», — пояснила сотрудник администрации населённого пункта.

По её словам, пожар тушат в основном жители села, они мобилизованы на добровольных началах. Кроме того, в борьбе с огнём принимают участие шесть сотрудников МЧС, и готовится ещё группа.

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Эвакуировать людей из Люксюгюна пока не планируют, но в населённый пункт из села Мугучи прибыла пожарная машина с бригадой. Помимо неё, наготове стоит трактор с ёмкостью, наполненной водой.

Общая площадь охваченной огнём территории Якутии, по данным департамента республики по лесным отношениям, составляет порядка 961 тыс. га, 938 тыс. из них не тушат в связи с труднодоступностью и отдалённостью от населённых пунктов. Причиной возникновения природных пожаров называются сухие грозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин распорядился как можно скорее перечислить Якутии деньги на борьбу с лесными пожарами.

«Я прошу вас над этим подумать и, самое главное, не затягивать. Там же работать надо, им деньги нужны», — сказал президент.