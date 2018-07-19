Казань, 19 июля, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Просьбу кредиторов бывшего председателя правления обанкроченного год назад «Татфондбанка» Роберта Мусина удовлетворили и признали гражданина банкротом, введя в отношении него процедуру реализации имущества. Окончательное решение Арбитражным судом Татарии, вынесенное 18 июля 2018 года, пока не изготовлено, мотивировки суда неизвестны, итоги процедуры подведут 25 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» начало испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, и тогда была сделана попытка спасти крупнейший банк Татарии, где доля республики превышала 40%. Меры не помогли, и в марте 2017 года ТФБ остался без лицензии, а в апреле был обанкрочен. К началу июля 2018 года установлены долги банка перед более чем 18 тыс. кредиторов на сумму свыше 156 млрд рублей. Одновременно с банкротством банка расследуются уголовные дела по факту хищения имущества под видом выдачи кредитов, мошенничеству. Роберт Мусин как бывший глава банка проходит фигурантом ряда из них, причём ущерб по этим делам уже более 25 млрд рублей. Сам экс-банкир почти весь 2017 год провёл в СИЗО, что не только не помешало ему сохранить мандат депутата Госсовета РТ, но и заработать 8,9 млн рублей за 2017 год.

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Банкротства Мусина как физлица потребовал год назад конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», и с февраля по середину июля 2018 года в отношении него действовала процедура реструктуризации задолженности. Она применяется как попытка восстановить платежеспособность, да и сам Роберт Мусин на первом этапе возражал против продажи своего имущества.

ТФБ на сегодня является крупнейшим кредитором Роберта Мусина, и часть требований банка еще до конца не рассмотрена. Им было подано ходатайств на включение в реестр кредиторов суммы 1,4 млрд рублей.

В целом в реестре кредиторов фигурирует сумма более 500 млн рублей, хотя притязания тех, кому задолжал бывший банкир, были на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Не со всеми долгами согласен и сам должник, который оспаривает некоторые из них.

В рамках банкротного дела выявлено, что Роберт Мусин владеет шестью участками (в основном сельскохозяйственного назначения), расположенными в Зеленодольском и Лаишевском районах, двумя зданиями, мотолодкой, прицепом и долями в 11 компаниях. В тех компаниях, где экс-банкир — единственный владелец, суд ввёл запрет на отчуждение девяти транспортных средств. Среди них — Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz.

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На старте судебных слушаний по делу о банкротстве Роберт Мусин утверждал, что его месячный доход в среднем составляет около 242,1 тыс. рублей, но в декларации о доходах за 2017 год (год, когда начато дело о банкротстве) он указал доход 8,9 млн рублей, что в пересчёте на средние месячные доходы составит порядка 741 тыс. рублей.

11 июля 2018 года, когда истёк срок реструктуризации задолженности, кредиторы провели собрание и на нём решили «воздержаться от утверждения отчета финансового управляющего», «обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с ходатайством о признании Мусина Роберта Ренатовича банкротом и введении реализации имущества гражданина», «определить периодичность отчётов арбитражного управляющего перед собранием кредиторов (комитетом кредиторов) не реже чем одного раза в три месяца».

Заседание, назначенное на 11 июля, суд перенёс на 17 июля, а позднее на 18 июля и уже в этот день вынес вердикт — «признать гражданина банкротом», «ввести процедуру реализации имущества гражданина (ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности»)». Арбитражным управляющим утвердили Елену Рогожкину из СРО «Возрождение».

За два дня до заседания суда финансовый управляющий Алексей Бобровский официально сообщил, что проверка показала — признаки фиктивного или преднамеренного банкротства у бывшего банкира отсутствуют.