Рим, 19 июля, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Большинство респондентов соцопроса в Италии назвали президента России Владимира Путина лидером будущего, сообщает газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что у итальянцев интересовались мнением о международной политике. По результатам соцопроса, самым уважаемым среди итальянцев политиком была назвала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также сообщается, что у большинства итальянцев президент США Дональд Трамп не вызывает особого интереса.

Кроме того, итальянцы ответили на вопрос, какой народ они считают наиболее близким. Самым близким народом для Италии респонденты назвали испанцев, следующим по близости народом итальянцы назвали русских.