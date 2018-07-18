Вашингтон, 19 июля, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Обвинения России по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за мошенничество, являются абсурдными, заявила пресс-секретарь госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

«Генеральная прокуратура России поставлена в известность, что США отвергли обвинения России по этому делу… Мы продолжаем настаивать на том, чтобы российские власти работали с министерством юстиции США, чтобы преследовать тех, кто действительно занимался мошенничеством, о котором говорит Россия. Это касается не только г-на Браудера, но также и других компаний, да и всего русского народа», — заявила Науэрт.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура планирует допросить по делу Браудера несколько граждан США, в том числе и бывшего посла США в России Майкла Макфолла.