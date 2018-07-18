Киев, 19 июля, 2018, 01:48 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2018 года на Украине умер 1091 ребенок в возрасте до одного года, сообщила государственная служба статистики Украины.

Отметим, что за аналогичный период 2017 года умерло 1150 младенцев.

Напомним, согласно исследованию The Legatum Institute, в 2017 году Украина заняла 135 место из 148 возможных по уровню медицины — между Ираком и Нигером.

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