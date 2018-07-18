Киев, 19 июля, 2018, 01:36 — ИА Регнум. После обысков СБУ у коллекционеров оружия исчезают ценные предметы, которые позже появляются на интернет-аукционах, сообщило издание «Заборона» в своем расследовании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Коллекционер из Киева Александр Кутьин после обыска СБУ недосчитался нескольких коллекционных ножей, макетов пистолетов, а также бутылок дорогого алкоголя. Позже он увидел свои пистолеты на популярном интернет-аукционе.

Коллекционер оружия Алексей Демьянчук также недосчитался нескольких дорогих вещей. В частности, раритетный револьвер из его коллекции также нашелся в онлайн-магазине. Владелец опознал его по серийному номеру.

У третьего героя расследования — военного Антона Примушко во время обыска в 2015 году бесследно исчезли вещи на сумму более $20 тыс.

В комментарии изданию «Украинские новости» представитель СБУ опроверг многочисленные кражи на месте обысков.

Напомним, в генпрокуратуре Украины подтвердили факт похищения сотрудниками СБУ оппозиционного турецкого журналиста, который затем был вывезен в Турцию.

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