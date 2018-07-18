Москва, 19 июля, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Скандальная акция Pussy Riot на ЧМ-2018 готовилась заранее, сообщил из спецприемника член группы Петр Верзилов в интервью Русской службе ВВС.

Grüne Bundestagsfraktion

По словам Верзилова, акция готовилась порядка месяца. Одежда, в которой «выступала» группа, было приобретена в одном из магазинов за пять тысяч рублей. Чтобы попасть на стадион, участники группы воспользовались паспортами болельщика и билетами.

«Несколько нам удалось купить заблаговременно — на сайте FIFA люди полгода назад сидели, кликали, — сказал Верзилов. — Другие нам отдали наши друзья из-за рубежа, которые решили не приезжать на чемпионат — благодаря прошлым кампаниям в поддержку Pussy Riot, связи у нас остались обширные».

Напомним, Pussy Riot устроили очередной скандал — на этот раз на ЧМ-2018. Во время матча они выбежали на поле в полицейской форме и были задержаны. В их отношении возбуждены административные дела.