Киев, 19 июля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Правительство Украины ведет переговоры с французской компанией Renault о создании автомобильного производства в стране, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это не только дало бы толчок развитию всей отрасли, а и сняло бы проблему чрезмерной стоимости машин и ввоза тех самых «евроблях», — отметил Гройсман.

Напомним, на Украине продажи подержанных автомобилей значительно превышают продажи новых авто. Существует целый класс автомобилистов, ездящий на «бляхах» — подержанных нерастаможенных машинах, как правило, с европейскими номерами.

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