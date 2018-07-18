Вашингтон, 19 июля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Предстоящие выборы в американский конгресс пока нельзя считать свободными от угрозы российского вмешательства, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Сара Хакаби Сандрерс

По мнению американской администрации, «угроза вмешательства Москвы сохраняется», и для ее нейтрализации предпринимаются меры.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что они не смогут опять сделать это», — сказала Сандерс.

Напомним, спекуляции на тему российского вмешательства в американский электоральный процесс продолжаются в США с момента избрания президента Дональда Трампа. Очередные выборы в американский конгресс должны пройти 6 ноября.