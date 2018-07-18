Киев, 19 июля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Двое студентов технического вуза попались на распространении вируса, который, поражая компьютеры, использовал их мощности для удаленной добычи криптовалюты, заявили в департаменте киберполиции Украины. Сообщение опубликовано 18 июля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

«Оперативники киберполиции установили, что вредное программное обеспечение сообщники приобрели на одном из хакерских форумов. Изменив его, студенты предлагали купить это программное обеспечение другим заинтересованным лицам.<…> Они также размещали на форумах и других интернет-ресурсах ссылку на фейковое программное обеспечение, пораженное этим вирусом, и, с его помощью, добывали криптовалюту», — сказано в сообщении.

Отметим, что значительные успехи в легализации бизнеса в сфере добычи криптовалют демонстрирует Белоруссия. Это признал парламент Японии.

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