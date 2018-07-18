Киев, 19 июля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Страны, которые граждане Украины традиционно считают бедными, развиваются гораздо быстрее Украины, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, 18 июля сообщило издании «Главком».

Бедность

Эксперт отметил, что, по прогнозам, к концу 2018 года Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан покажут рост экономики не ниже 5,5%. Темпы экономического роста Монголии начиная с 2010 года, — не ниже 10% в год.

«Мы, находящиеся в центре Европы, имеющие все шансы развиваться, имеющие хорошую землю, образованный персонал, мы показываем те темпы экономического роста, которые показываем. Похоже, что мы только в нашем воображении еще остаемся достаточно богатыми», — подытожил Устенко.

По словам эксперта, Украина не сможет закрыть многомиллиардную дыру в бюджете внешними заимствованиями и ей придется жить по средствам.