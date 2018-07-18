Вашингтон, 18 июля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп верит в возможность вмешательства российской стороны в американские выборы в будущем. Об этом она заявила сегодня, 18 июля, в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«Президент и члены его администрации работают, чтобы быть уверенными, что Россия лишена возможности вновь вмешиваться в американские выборы… как это было во время предыдущих администраций», — сказала Сандерс.

Она также подчеркнула, что Трамп верит в то, что Россия может в перспективе оказать влияние на ход выборов в США.

Напомним, президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит и американским спецслужбам, которые утверждают, что вмешательство России в выборы в США были, и президенту Путину, который категорически отвергает такую возможность.

Однако, по возвращению в США, Трамп заявил, что доверяет только выводам американских спецслужб, которые утверждают, что Россия якобы вмешивалась.