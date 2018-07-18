Деревня Мелихово, Московская область, 18 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В только что открытой экспозиции «Дорогой, многоуважаемый… Дом!» в знаменитой усадьбе Мелихово представлены личные вещи чеховской семьи, воссозданы основные интерьеры дома, в котором жил классик. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Autotravel.ru Дом А. П. Чехова в Мелихово

«Чистим, моем, красим, обновляем…» — писал Антон Павлович о том, как семья Чеховых проводит дни, переехав в Мелихово в марте 1892 г. Эта усадьба стала настоящим долгожданным Домом для Чеховых на целых 7 лет.