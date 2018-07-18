Москва, 18 июля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Вооружённые люди совершили налёт на отделение «Бинбанка» на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кетрин Бигелоу. 1991. США Ограбление

«Неизвестные, вооружённые пистолетом, напали напали на «Бинбанк», расположенный по адресу: Ленинградский проспект, 75Б», — сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале Mash сообщается, что грабители заставили кассира отдать им 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 30 тысяч евро, после чего скрылись пешком.

В пресс-службе «Бинбанка» подтвердили ТАСС, что на офис организации на Ленинградском проспекте напали двое вооружённых преступников. Сообщается, что пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет.

Полиция в настоящее время выясняет все детали произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в центре Москвы было совершено вооружённое ограбление офиса микрофинансовой организации.