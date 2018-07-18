Киев, 18 июля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Министр культуры Украины Евгений Нищук и представители посольства Азербайджана торжественно открыли в Киеве сквер и памятник, посвященные советскому певцу Муслиму Магомаеву, сообщило 18 июля информационное агентство «Униан».

Цитата из видео «Синяя вечность» Муслим Магомаев

В церемонии также приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, заместитель председателя киевской госадминистрации Александр Спасибко, а также артисты из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Сквер находится на пересечении проспекта Косиора и улицы Артема, «декоммунизированных» в проспект Вячеслава Черновола и улицу Сечевых стрельцов соответственно.

Напомним, для того чтобы выступить на Украине, российским исполнителям необходимо брать разрешение в СБУ.

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