Вашингтон, 18 июля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Полиция оцепила территорию вокруг Американского университета в Вашингтоне после сообщений о замеченном там вооружённом человеке. Об этом сообщается в микроблоге вуза в Twitter.

kerttu Вооруженный

«Сообщение о вооружённом нарушители возле кампуса. Заприте двери и не приближайтесь к окнам. Если вы находитесь с наружи, немедленно покиньте кампус», — говорится в сообщении.

Как следует из публикаций в микроблоге, полиция уже более двух часов ведёт поиски нарушителя. Прилегающие к университету дороги перекрыты.

Все подробности произошедшего уточняются.