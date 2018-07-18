Харьков, Украина, 18 июля, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Запасов хлора в Харькове осталось до воскресенья 22 июля, заявила вице-президент ассоциации водоканалов Украины «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий 18 июля в комментарии телеканалу «112.ua».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

"Это уже финишные остатки, далее неоткуда перераспределять, потому что эту неделю мы потратили на то, чтобы перераспределить между водоканалами, у кого есть критические прекращения хлора, которые были у других предприятий», — отметила Бабий.

Напомним, проблемы с питьевой водой на Украине начались после остановки единственного предприятия «ДнепрАзот», которое производит хлор для её обеззараживания. Эксперты отмечают, что таким образом владелец предприятия олигарх Игорь Коломойский шантажирует правительство Украины, желая получить более выгодную цену на газ.

Отметим, что сообщение о прекращении водоснабжения Днепропетровска не подтвердилось.

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Мэр города Борис Филатов раскритиковал владельцев местной хлоропереливной станции и заявил, что хлора в городе хватит на месяц.