Великий Новгород, 18 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк прокомментировала скандал со скорой помощью в Великом Новгороде, которая отказалась госпитализировать 41-летнюю умирающую женщину. Руководитель регионального минздрава выразила соболезнования родственникам пациентки и сообщила её диагноз — рассеянный склероз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

По её словам, «полностью вылечить его сегодня невозможно».

«Мало того, это заболевание нередко приводит к тяжелым осложнениям, что и произошло. Прибывший на вызов фельдшер оказал необходимую помощь, которая требовалась по медицинским показаниям. На момент вызова состояние пациента не требовало госпитализации. Изучение ситуации показало, что и дальнейшие действия медицинских специалистов были верными. В частности, время для госпитализации в этом конкретном случае на исход ситуации не могло повлиять», — прокомментировала руководитель министерства здравоохранения Новгородской области.

По данным пресс-службы областного минздрава, в настоящее время в Новгородской области под наблюдением врача-невролога находятся 356 пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». В консультативной поликлинике областной больницы для них создан специальный кабинет, больные также получают лечение в специализированных неврологических стационарах и обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о смерти своей супруги в больнице, куда её доставили лишь после повторного вызова скорой помощи, житель Великого Новгорода сообщил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета России Николаю Коннову. Следователи проводят доследственную проверку по данному факту, устанавливая все обстоятельства произошедшего.