Лондон, 18 июля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон представил модель нового истребителя Tempest на авиасалоне в Фанборо в понедельник, 16 июля, что европейские союзники расценили как фактическую «декларацию независимости» британских военно-воздушных сил после Brexit, пишет немецкое издание Die Welt. Впредь Соединенное Королевство намерено сохранить свои исключительные технические компетенции при строительстве истребителей нового поколения, говорится в официальном сообщении британского министерства обороны.

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Великобритания, похоже, решила не дожидаться решения по «мягкому» или «жесткому» сценарию Brexit и инициировала самостоятельные проекты в области обороны и безопасности.

«Я не могу представить себе более подходящего момента для запуска новой программы», — заявил председатель правления британского авиационного концерна BAE Systems Чарльз Вудберн, выступая перед военными и менеджерами на авиасалоне.

На создание нового британского истребителя Tempest будет выделено 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года. Его разработкой займутся исключительно британские авиакосмические компании: BAE Systems, Rolls Royce Holdings, MBDA UK и Leonardo. Ожидаются, что первые полеты будут осуществлены приблизительно в 2035 году, а сама модель может быть как пилотной, так и беспилотной.

Так, Лондон очень быстро породил масштабную дискуссию о том, какую роль будет в дальнейшем играть Великобритания в военной авиационной промышленности Европы. Напомним, что ранее BAE Systems совместно с немецким подразделением Airbus SE занимались созданием общеевропейского истребителя 4-го поколения Eurofighter. Однако в 2016 году Airbus SE заключила новый альянс с французской Dassualt Aviation в ответ на решение Великобритании покинуть ЕС.

И вот сейчас, когда Франция и Германия занялись разработкой своей версии приемника Eurofighter — FCAS (Future Combar Air System), Великобритания представляет в Фарнборо свои амбициозные проекты, приглашая третьи страны инвестировать.

Об участии в проекте третьих стран станет известно лишь летом следующего года. На данный момент возможно сотрудничество с Японией или Индией. Кроме того, Турция также разрабатывает долгосрочные планы по созданию собственного истребителя. Поэтому, вероятнее всего, большой европейской консолидации не произойдет, полагают эксперты.

Такая реорганизация европейской авиационной промышленности настораживает и президента США Дональда Трампа, который уже неоднократно призывал своих трансатлантических союзников по НАТО к увеличению военных расходов. Кроме того, британская программа стимулирования отечественной оборонной промышленности также ставит под вопрос дальнейшую судьбу трансатлантических проектов.