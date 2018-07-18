Киев, 18 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и украинская власть в целом потеряли политическую поддержку со стороны США, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 18 июля в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению политолога, отсутствие поддержки со стороны США ярко проявилось во время встречи президента США ДональдаТрампа с Порошенко, которая прошла до визита американского лидера в Хельсинки. Отсутствие совместных фотографий, отсутствие общих дипломатических фраз со стороны Трампа — это приговор Белого дома нынешней политической команде на Украине, считает Руслан Бортник.

«Сегодня Порошенко и его команда для администрации Трампа — это хромая утка, это президент, с которым о чем-то договариваться нет никакого смысла. Он и раньше не особенно договоренности выполнял, а теперь технически их не может выполнить. Это по большому счету президент-табличка, поэтому никаких серьезных переговоров с ним вести не будут», — считает политолог.

Бортник также отметил, что, несмотря ни на что, Порошенко будет участвовать в президентской гонке 2019 года. Во-первых, если он не будет этого делать, то потеряет власть еще до выборов, а, во-вторых, участие в избирательном процессе позволяет Порошенко торговаться с будущим победителем за собственное место в политической системе. Если Порошенко не договорится, его ждет судьба Януковича — подытожил Руслан Бортник.

Напомним, согласно опросу группы «Рейтинг», в президентской гонке на Украине лидирует Юлия Тимошенко. У нынешнего президента Украины Петра Порошенко самый высокий антирейтинг — за него не хотят голосовать 47% опрошенных.

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