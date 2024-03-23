Москва, 18 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Российские спецслужбы не допустили на чемпионат мира по футболу 2018 года более чем три тысячи иностранных болельщиков. Об этом 18 июля сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информацией в Россию на время проведения спортивных соревнований был запрещён въезд более чем трём тысячам граждан иностранных государств, которые ранее были замечены в правонарушениях на спортивных объектах», — сказал министр.

По словам Колокольцева, данные меры, в числе прочих, сказались положительно на безопасном проведении мундиаля.

Напомним, матчи ЧМ-2018 проходили с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.

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