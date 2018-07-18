Салехард, 18 июля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) предлагает скорректировать федеральные экологические проекты для применения на практике. Предложения направлены в адрес Минприроды России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

Taken Заброшенное судно в Арктике

Одной из идей ЯНАО является дополнения федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» мероприятиями по подъему и утилизации брошенных затонувших плавсредств в водоемах Обского бассейна. Сегодня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа насчитывается свыше 270 единиц таких объектов.

«Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить экологическое состояние конкретных водоемов, но и окажет благоприятное влияние на флору и фауну всего Обского бассейна», — объясняют важность предложения в правительстве ЯНАО.

Аналогичная проблема характерна и для других регионов Арктической зоны, каждый из них борется с металлоломом по-своему. В Ненецком автономном округе (НАО) в настоящее время идет борьба за чистую акваторию реки Печоры. Вчера, 17 июля, были подведены итоги аукциона на выполнение работ по уборке 10 заброшенных судов и двух скоплений мусора на береговой полосе и прибрежной акватории бассейна реки. Средства на очистку акватории Печоры (1,6 млн рублей) выделены из окружного бюджета, в 2017 году аналогичные работы потребовали 1,5 млн рублей — в результате с берега Печоры было убрано 23 объекта металлолома.

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