Псков, 18 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Сводный отряд псковской полиции сегодня, 18 июля, вернулся из служебной командировки в Санкт-Петербург, где охранял общественный порядок в период проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, на ЧМ-2018 был командирован самый многочисленный отряд от Псковской области за всю историю правоохранительных органов региона: 477 сотрудников из разных служб и подразделений регионального управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В течение 55 дней псковские полицейские несли службу на территориях Центрального, Адмиралтейского, Красногвардейского, Василеостровского, Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил полицейских за честную и профессиональную службу и её отличные результаты: за время командировки усилиями псковских полицейских были пресечены более 5,2 тыс. правонарушений, задержаны девять человек, находившихся в федеральном розыске, и 17 подозреваемых в совершении преступлений.

Читайте также: В дни ЧМ-2018 в России не допущено ни одного крупного происшествия — Путин

Ведерников также отметил, что полученный сотрудниками псковской полиции опыт особенно пригодится Пскову в 2019 году.

Напомним, с 27 по 30 июня 2019 года Псков будет принимать 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, на которые ожидается большой наплыв гостей.