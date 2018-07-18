Вашингтон, 18 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В сети интернет некоторые пользователи утверждают, что лицо супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи — после того, как она пожала руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину, выражало ужас. Видеозапись момента рукопожатия опубликовал сегодня, 18 июля, The Mirror.

Kremlin.ru Владимир Путин и чета Трампов

На видеозаписи видно, как Меланья после своего супруга пожимает руку российскому лидеру. В этот момент она улыбается, а когда поворачивается для общего фотографирования, выражение на её лице резко меняется.

В сети микроблогов Twitter утверждают, что лицо Меланьи Трамп после рукопожатия с Путиным выражало ужас.

«Похоже, она посмотрела в глаза злу», — пишет один из пользователей.

«Из-за ее взгляда у меня озноб», — пишет другой.

Стоит отметить, что, по данным тех же американских СМИ, Меланья неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Как известно, после подобных операций выражение лица человека может казаться несколько неестественным.

Кроме того, в западной прессе ещё до того, как Путин встретился с Трампом в Хельсинки, началась масштабная кампания по дискредитации этих переговоров.