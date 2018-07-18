Брюссель, 18 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Пять стран, не входящих в Европейский союз, присоединились к решению Брюсселя о продлении санкций, связанных с присоединением Крыма к России. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Совета ЕС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к декларации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом указанные страны обеспечивают соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС. «Европейский союз принимает во внимание данное решение и приветствует его», — указывается в пресс-релизе.

Напомним, Евросоюз в середине июня продлил ограничительные меры по Крыму и Севастополю ещё на один год — до 23 июня 2019 года.

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