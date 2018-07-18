Киев, 18 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Турецкие спецслужбы похитили людей на территории Украины по личной договоренности между президентами Украины и Турции Петром Порошенко и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило 18 июля издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Всего в списке турецких спецслужб находится еще минимум десять человек. Все они — сторонники общественного деятеля и проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Украинские власти отказываются давать по этому поводу какие-либо комментарии.

«Задержанный в Одессе предприниматель Игит до попытки переворота в 2016 году собирал деньги в турецкой провинции Мерсин, часть денег он отправлял в Пенсильванию, где живет Гюлен, часть шла на финансирование школ Гюлена в африканских странах. Два года назад Игит выехал в Украину, оттуда и действовал. Его товарищ Иса Оздемир, крупный застройщик, был задержан в Азербайджане, где он отвечал за финансы местного отделения организации Гюлена. Журналист Инан занимался информационной кампанией в одной из турецких провинций», — сообщил изданию источник в турецкой полиции.

Напомним, на днях турецкие спецслужбы похитили и вывезли с территории Украины двух граждан Турции — журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита.

Отметим, что для нынешней Украины в порядке нормы торговать даже своими гражданами. Напомним, в 2016 году майданные власти отправили в РФ украинских граждан — журналистку Елену Глищинскую и Виталия Диденко, получив в обмен других украинских граждан — террориста Геннадия Афанасьева и шпиона Юрия Солошенко, осужденных в России.

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