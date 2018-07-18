Днепропетровск, Украина, 18 июля, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Треть директоров и завучей школ Днепропетровска поддерживают «сепаратистские настроения» и за это будут уволены, заявил мэр города Борис Филатов 18 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Филатов сознался, что, став мэром, он со второго дня своей работы собирал компромат на учителей и завучей днепропетровских школ.

«В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ. Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в Фейсбуке писали за Украину, а в «Одноклассниках» — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», — заявил чиновник.

Филатов уверен, что подобные действия не являются преследованием за убеждения.

В конце мая 2018 года Борис Филатов намеренно остановил ремонт дороги на одной из улиц города, чтобы наказать горожан, посмевших выразить свое возмущение бездействием городских властей.

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