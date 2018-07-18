Североуральск, Свердловская область, 18 июля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В Североуральске Свердловской области опубликована динамика состояния водопроводной воды на 07:30 и на 14:00 по местному времени. Согласно информации, размещённой на сайте администрации городского округа, то за это время качество воды ухудшилось.

Ildar Sagdejev Некачественная питьевая вода

На 07:30 цветность воды была 24,5 при норме 1,5, а мутность — 33,48 при норме 20. На 14:00 данные несколько другие. Цветность была уже 29,8, а мутность — 29,12.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за аварии на водозаборе в реке Калья в водопровод попала грязь, местным жителям запретили пить такую воду. Из кранов льётся жёлтая жидкость. Сейчас идёт устранение аварии. Завершить основные работы планируют 19 июля.