Душанбе, 18 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Повысить тарифы на электричество и тепловую энергию предложил правительству таджикский государственный энергохолдинг «Барки точик». Об этом сообщил первый заместитель начальника антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Назар Одиназода, передает сегодня, 18 июля, Таджикское телеграфное агентство.

Barqitojik.tj ОАХК «Барки Точик»

По его словам, специально созданная рабочая группа провела анализ хозяйственной деятельности энергохолдинга. По его итогам была составлена пояснительная записка, которая представлена правительству страны. По итогам рассмотрения предложения «Барки точик», предложено несколько вариантов.

«По одному из них предлагается повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию на 15%», — сообщил Одиназода, подчеркнув, что окончательное решение этого вопроса остается за правительством страны.

Стоит отметить, что тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей повышаются ежегодно. Исключением остается только Таджикская алюминиевая компания.

«Барки точик» — один из крупнейших налоговых должников Таджикистана. По итогам 2017 года его задолженность по налогам составила 101 миллион сомони (668,6 млн рублей). Кроме того, у энергохолдинга крупные задолженности перед ООО «Сангтуда-1», «Сангтуда-2», «Ориёнбанком» и производителями угля.

В частности, как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2018 года, задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 составила уже 794,5 млн сомони (5,48 млрд рублей).