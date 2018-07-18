Пекин, 18 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Китай и Малайзия приступили к подготовке официального визита в Пекин главы правительства Малайзии Махатхира Мохамада; для этого китайскую столицу посетил спецпосланник главы малайзийского правительства Тун Дайом, с которым встретился глава МИД КНР Ван И, сообщает 18 июля Синьхуа.

Yanbei Махатхир Мохамад

В центре переговоров по подготовке исключительно важного для обеих стран визита оказались вопросы сотрудничества в рамках проекта «Одного пояса и одного пути», укрепления, координации и взаимодействия в международных делах и в рамках формата Китай-АСЕАН, сохранения стабильности и безопасности в регионе.

Ван И и Тун Дайм подчеркнули приоритетность двусторонних отношений для Пекина и Куала-Лумпура, а также важность участия Малайзии в проекте «Пояса и пути», который, по словам малазийского спецпосланника, является важнейшей задачей нового правительства страны.

Отметим, что Махатхир Мохамад, которому только что исполнилось 93 года, является патриархом малазийской политики, в первый раз он возглавлял правительства страны на протяжении 22 лет, с 1981 по 2003 годы. Повторно избран премьером от оппозиционного блока «Надежда» по итогам выборов, прошедших в мае 2017 года.