Киев, 18 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Украинские власти хотят отменить мораторий на вывоз леса-кругляка ради кредитов ЕС. «При этом силовики «крышуют» контрабанду леса». Об этом 18 июля написал на своей странице в Фейсбук депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Долгое время вместо того, чтобы бороться с мегаконтрабандой леса, власть боролась за отмену моратория на его вывоз, чтобы получить очередной кредит от Евросоюза. Наконец после неоднократных наших обращений и требований премьер-министр сделал первые шаги к преодолению контрабанды леса — дал поручение соответствующим службам провести проверки и обратился к президенту с просьбой подписать мой закон о криминализации контрабанды леса. Надеюсь, когда закон будет подписан и начнет действовать, силовики наконец начнут сажать контрабандистов, а не продолжать их крышевать», — отметил Ляшко.

По его словам, окружение президента будет убеждать Порошенко ветировать законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за контрабанду леса.

«Согласно конституции Украины президент до 24 июля должен определиться, как ему быть. Я знаю, что в окружении Порошенко есть люди, которые агитируют его под любым предлогом ветировать мой закон. Аналогичная история была с моим законом о моратории на вывоз леса-кругляка за границу. Порошенко вопреки Конституции не подписывал закон более 90 дней. Мне пришлось говорить с ним по этому поводу несколько раз и убеждать президента подписать закон, чтобы защитить украинские леса от варварской вырубки», — напомнил Ляшко.

Он также призвал Порошенко не вставать на сторону контрабандистов.

«Если Порошенко опять будет наступать на те же грабли, это значит, что он берет на себя всю ответственность за безумную контрабанду леса из Украины. Когда закон будет подписан — контрабандистам будет грозить до 12 лет тюрьмы. Порошенко должен выбрать — с кем он?!» — призвал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля на заседании правительства Владимир Гройсман подписал положительное заключение правительства на законопроект о криминализации контрабанды леса и обратился к президенту Порошенко, чтобы подписать документ. Премьер также поручил Госаудитслужбе, Государственной фискальной службе, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

Гройсман напомнил, что с Украины запрещен экспорт леса.

«Предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства, чтобы Госаудитслужба, ГФС, Госгеокадастр, Национальная полиция начали проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов Украины с конкретными данными о накладных: кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник оформлял через пункт пропуска, где проходила контрабанда», — сказал Гройсман.

Он пообещал обратиться к иностранным партнерам из Евросоюза, чтобы узнать объемы вывезенного за границу леса-кругляка. По данным Гройсмана, только с 1 июня за пределы Украины вышла почти тысяча вагонов с древесиной.

Напомним, по данным организации Earthsight, в 2018 году с Украины продолжают вывозить лес-кругляк в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС. Отмечается, что за последние четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%. При этом экспорт леса-кругляка с Украины уже превысил отметку в миллиард евро.