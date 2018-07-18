Киев, 18 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Украинские власти не удерживают членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», и они могут беспрепятственно выехать с территории Украины. Об этом сегодня, 18 июля, заявила журналистам пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.

Dpsu.gov.ua Российский сейнер «Норд» в украинском плену

По её словам, украинский прокурор Поночовский подчеркнул, что украинские граждане, коими украинские власти считают членов экипажа российского судна «Норд», не удерживаются на Украине и вполне могут вернуться к себе домой — в Крым.

Напомним, что все попытки экипажа судна «Норд» покинуть Украину заканчивались неудачно — их останавливали на границе под тем или иным предлогом. Только двум членам экипажа удалось вырваться с Украины.

При этом капитану судна «Норд» грозит тюремный срок.