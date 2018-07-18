Киев, 18 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В 2014 году к власти на Украине пришли неэффективные и непрофессиональные кадры, которые объявили социальный дефолт и «выжали украинцев как тряпку». Об этом 18 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политолог Андрей Золотарев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Люди, которые рвались к власти, рассказывали нам сказки о европейских пенсиях в 500 евро, про зарплаты в 1 тыс евро. Что они начали делать в первую очередь, когда пришли? Снимать с государства любую социальную нагрузку. Вместо роста экономики произошел обвал и простого украинца начали выжимать как тряпку, до последней капельки. Этот процесс мы продолжаем наблюдать. Впереди у нас 25%-е повышение цен на газ, на коммунальные услуги. Это все то, что началось в 2014 году. Эти люди оказались неспособными создать эффективную и работающую экономику… Теперь у нас основной экспортный товар — рабочие руки и светлые головы», — сказал Золотарев.

По его словам, рост числа граждан Украины, которые живут за чертой бедности — «очень четкий критерий управленческих качеств и эффективности нынешней украинской власти».

«Страна с колоссальными потенциальными возможностями. Они обвалили нашу экономику на 40%. Фактически мы видим односторонний отказ государства от социальных обязательств, социальный дефолт. Превратили жизнь украинцев в социальный ад, из которого народ бежит миллионами. У нас в период между выборами борются с бедностью путем умножения нищеты. А вот дальше, по мере приближения к выборам начинают любить простого украинцы — боятся идти на непопулярные шаги, дают какие-то социальные подачки, чтобы потом, придя к власти вернуть это с лихвой. К сожалению, пока этот замкнутый порочный круг украинской политики не меняется», — подчеркнул Золотарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что в 2018 году за чертой бедности проживает 25% украинцев, тогда как в 2014 году — 15%.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%. Однако есть реальный путь выхода из кризиса. Это завершение начатых и реализация новых реформ, будь то сфера здравоохранения, создание Высшего антикоррупционного суда, независимых наблюдательных советов в госбанках, а это половина всего банковского сектора страны, чтобы кредиты не расходились по «своим» людям. Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться», — призвала Кахконен.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника на Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 27,3%, и составила 8480 грн (323 долл). К примеру, в апреле 2013 (предвоенный год) средний размер зарплаты по Украине составлял 400 долл.

Напомним, в июне Государственная служба статистики Украины проинформировала, что уровень безработицы в стране постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее. «Так, в абсолютных показателях количество занятого населения на Украине в возрасте 15−70 лет составляла 16 млн человек, безработных — 1,7 млн человек», — говорится в сообщении. Уточняется, что в географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным. Так, уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Также 9,1% составляет уровень безработицы среди жителей городов.